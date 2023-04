In Strasshof an der Nordbahn (Bezirk Gänserndorf) wurde am Montag in den frühen Morgenstunden eine Bluttat verübt: Eine 60-Jährige wurde getötet, sie verstarb noch am Tatort. Ihr 27-jähriger Sohn soll die Frau mit einem Messer angegriffen haben. Ihr Ehemann (70) wurde schwer verletzt. Das Motiv ist nicht bekannt.

Mittlerweile hat die Staatsanwaltschaft Korneuburg die Verhängung der U-Haft über den Beschuldigten beantragt. Sowohl der Sohn, als auch der Vater sind derzeit nicht vernehmungsfähig. Das Ergebnis der von der Staatsanwaltschaft angeordneten Obduktion stand noch aus.

Mit dem Messer

Laut Chefinspektor Johann Baumschlager von der Landespolizeidirektion Niederösterreich war kurz vor 5 Uhr ein Notruf der 60-Jährigen eingegangen: Sie würde von dem 27-Jährigen mit einem Messer attackiert. Die Polizei sei rasch zur Stelle gewesen, aber für die Frau kam jede Hilfe zu spät.

Der Ehemann sei schwer verletzt aufgefunden worden. Er wurde vom Notarzthubschrauber ins Universitätsklinikum St. Pölten geflogen. Der Zustand des 70-Jährigen galt als kritisch. Der Sohn und mutmaßliche Täter soll vom Dach des Hauses gesprungen sein, so der "Kurier". Der 27-Jährige wurde in eine Wiener Klinik gebracht.

Schauplatz der Bluttat war ein Reihenhaus in der Marktgemeinde im Marchfeld. Das Ehepaar und der Sohn lebten dort gemeinsam. Befragungen von Angehörigen dauerten am Montagnachmittag an, auch die Spurensicherung war noch im Gang.

Das Motiv für die Tat stand vorerst nicht fest. Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Korneuburg die Ermittlungen übernommen. Eine Obduktion wurde angeordnet, teilte die Exekutive in einer Aussendung mit.