Ihre Blutdruckwerte liegen bei 150/90 und auch sonst steht die Gastrokritikerin Liv Healy (Comedienne Celeste Barber) irgendwie permanent unter Strom. Für eine Geburtstagsfeier über das Wochenende nach Australien? Aber sicher, aber gern. Bis ihr in der Heimat die Green Card geklaut wird, sie bei der US-Botschaft kollabiert und ihr aufgrund ihres Gesundheitszustandes eine neue Green Card verweigert wird. Heißt: Um wieder nach New York zu kommen, muss sie ihre Werte verbessern und checkt dafür in allen nur erdenklichen Wellness-Einrichtungen ein. Sie geht ihrem Bruder, der Fitnesstrainer ist, auf die Nerven, versucht zu laufen, Gymnastik zu machen, lässt sich schröpfen und hofft auf die heilende Wirkung von Einläufen. Das klingt jetzt alles ein bisschen verkrampft, aber man soll sich nicht täuschen lassen. Denn Liv nimmt mit ihrer inneren Verweigerungshaltung gleich eine ganze Branche aufs Korn.

Die Hedonistin, die über null Disziplin verfügt, lässt sich durch die diversen Heilsversprechen der Wellnessindustrie nicht blenden. Liv will ihre Werte nicht verbessern, sie muss. Was ihr also fehlt, ist die rosarote Wunschbrille, mit der Kundinnen und Kunden den vielen Verbesserungsversprechen Glauben schenken wollen. Liv ist dagegen aber komplett immun. Hinzu kommt, dass sie alles andere als ein Charmebolzen ist, plus: Sie hat ausgeprägte Exzessgene, umgibt sich mit einer latenten Fuck-off-Attitüde und geht gern den Weg des geringsten Widerstandes. Auf diesem Trampelpfad rennt sie auch mal gern all jene um, die sie eigentlich mag. Ein emotionaler Tollpatsch, der sich dem Zeitgeist des Optimierungswahns widersetzt. Schrullig, witzig, kurzweilig. Genießt man am besten mit Chips, Bier und Schokolade.

"Wellmania" ist auf Netflix zu sehen.