Nach dem Tod von Schlagerlegende Georg Oswald, bekannt als Mandy von den Bambis, gedenkt die Stadt Wien ihm nun mit einem Ehrengrab am Wiener Zentralfriedhof. Solche Ehrengräber sind Teil der Kulturgeschichte Wiens und stellen eine hohe Auszeichnung dar, die die Stadt über den Tod hinaus an Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens vergibt.

Mit dem Song "Melancholie" schaffte Mandy im In- und Ausland in den 60er-Jahren einen Tophit, mehr als 100 Coverversionen in zahlreichen Sprachen entstanden über die Jahre. Die Bambis zählen zu den erfolgreichsten und einflussreichsten heimischen Schlagerbands aller Zeiten. Auch mit "Nur ein Bild von dir" und "Sommertraum" landeten Oswald und Co. Hits.

Die Bambis lösten sich 1967 auf und feierten Mitte der 80er ein Comeback. Außerdem übernahmen sie ein Tanzlokal in der Wiener Innenstadt und machten die "Tenne" zur Pilgerstätte für Schlagerfans. Nach der erneuten Trennung setzte Oswald als Mandy von den Bambis seine Karriere solo fort. Im vergangenen Jahr zog sich der Musiker, der nun im 88. Lebensjahr "für immer die Bühne des Lebens verlassen hat", wie es auf seiner Parte steht, nach einer Erkrankung vom Showgeschäft zurück.

Mandy wird am Donnerstag, den 13. April, um 13 Uhr feierlich am Zentralfriedhof Wien, Simmeringer Hauptstraße 234, Tor 2, Halle 2, verabschiedet. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im Kreis der Familie sowie Freunde in einem Ehrengrab der Stadt Wien statt.