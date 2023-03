Es war gegen 7.20 Uhr, als der Mann auf offener Straße in Marchtrenk (im Bezirk Wels-Land in Oberösterreich) niedergestochen wurde. Eine Frau rief bald darauf die Polizei und schilderte, dass eine Person schwer verletzt worden sei. Sie konnte sowohl die mutmaßlichen Täter als auch das Fluchtauto exakt beschreiben. Die zwei Verdächtigen, ein 40-Jähriger und ein 19-Jähriger, wurden am Vormittag aufgegriffen. Der Ältere wurde von Beamten der Einsatzeinheit Cobra in Linz gestellt, der andere in einem Lokal in Traun.

Während die Polizei noch die Großfahndung einleitete, wurde das Opfer der Attacke ins Spital gebracht. Doch die Verletzungen waren zu gravierend, der Mann starb in der Klinik.

Wer der Mann war – er trug keine Ausweispapiere mit sich –, konnte erst im Laufe des Tages geklärt werden. Es handelte sich um einen 40-Jährigen aus Linz-Land. Ob die beiden Männer wirklich die Täter waren und ob sie das Opfer überhaupt gekannt hatten, ist Gegenstand von Ermittlungen. Die Verdächtigen wurden gestern noch einvernommen.