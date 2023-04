Am Samstag, 1. April 2023, wird die Kärntner Marke Rettl 1868 an der Fashionshow des schottischen Vereins "Dressed to Kilt" in Washington DC teilnehmen! Alpenhighlander Thomas Rettl war mit Familie und Team bereits zwei Mal mit von der Partie und konnte dort Sir Sean Connery persönlich kennenlernen.

Dieses Jahr feiert das Mode-Event sein 20-jähriges Jubiläum und Sean Connerys Enkeltöchter Saskia und Natasha haben sich für die Show angekündigt. Rettl 1868 Kilts and Fashion ist Sponsorpartner der Weltkärntner und wurde als einziges, nicht schottisches Unternehmen eingeladen. Dieses Jahr steht die Veranstaltung ganz im Gedenken an die prominenten, verstorbenen Schottland-Unterstützer Sean Connery, Queen Elizabeth II. und Modeschöpferin Vivienne Westwood.