Das war noch einmal knapp: In der polnischen Stadt Stettin wäre beinahe die wichtigste Touristenattraktion verschwunden. Wie die "Daily Mail" berichtet, wäre der allseits beliebte schwarz-weiße Kater Gacek beinahe entführt worden. Eine mutmaßliche Diebin, deren Bild offenbar von Überwachungskameras einfangen wurde, hatte sich demnach bereits an Gacek herangeschlichen, um ihn einzufangen. Doch Einheimische gingen dazwischen, der sechsjährige Kater konnte sich den Berichten zufolge unter ein Auto flüchten. Die mutmaßliche Entführerin sprang demnach in ein Taxi und flüchtete.

Gacek, ein hübscher, nicht ganz schlanker Straßenkater, erhielt in der Vergangenheit von Touristen in Stettin unzählige Fünf-Sterne-Bewertungen. 2020 hatte ein Lokalportal erstmalig über den liebenswerten "Kot Gacek" aus Stettin berichtet; man nannte ihn dort den "König der Kaszubska" (nach einer Straße im Herzen der Stadt). Der Clip wurde im Laufe der Zeit hunderttausendfach angeklickt, der schwarze Kater mit der weißen Brust immer bekannter.

Mittlerweile hat die kräftige Katze eine Hütte aus Holz, die mit Decken und Handtüchern ausgelegt ist. Ein Schild informiert Besucher, dass Gacek gerne für Fotos posiere. "Aber bitte streichele mich nicht, wenn ich ein Nickerchen mache", heißt es weiter.