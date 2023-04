Der Luxusgüterkonzern Richemont (mit Marken wie u. a. Cartier, A. Lange & Söhne, IWC, Piaget, Montblanc) will mit einer Open-Access-Plattform Kriminalität im Uhren- und Schmucksektor bekämpfen. Mit "Enquirus" soll eine internationale Datenbank entstehen, auf der Uhren- und Schmuckhersteller, Polizeibehörden, Versicherungen sowie Vertreter des Gebrauchtwarenmarkts und Kunden gestohlene Gegenstände registrieren können, wie Richemont am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt gab.

"Durch den kostenlosen Zugang für Kunden und Industriepartner wird die Möglichkeit, gestohlene Uhren zu verkaufen, unerschwinglicher", ließ sich Jérôme Lambert, CEO von Richemont, zitieren. Somit solle der Anreiz für Kriminalität im Luxusgütersektor reduziert werden. Richmont hat laut den Angaben bereits über 175 Luxusuhrenmarken und einige Top-Schmuckmarken auf "Enquirus" aufgeführt, damit Kunden ihre Gegenstände leichter erfassen können. Unter anderem seien alle Richemont Maisons in der Datenbank registriert. Bereits über 28.000 Uhren und Schmuckstücke seien inzwischen auf der Plattform als verloren oder gestohlen gemeldet worden.

Pariser und Genfer Polizei nutzen die Plattform

Sowohl die Pariser als auch die Genfer Polizei würden die Plattform bereits nutzen, um den Kreislauf von Diebstahl und dem Wiederverkauf gestohlener Uhren und Schmuck zu durchbrechen, hieß es in der Aussendung weiters. Zusätzliche internationale Polizeiabteilungen würden in den nächsten Monaten dazustoßen.