Die Vogelschutzorganisation BirdLife fordert angesichts der Trockenheit, die Grundwasserentnahmen im burgenländischen Seewinkel einzuschränken und in weiterer Folge strikt zu kontrollieren. Anderenfalls drohe das endgültige Verschwinden der Sodalacken. Die Lange Lacke habe bereits größtenteils aufgehört zu existieren, warnte BirdLife am Mittwoch in einer Aussendung.

In den vergangenen beiden Jahren seien die Regenmengen in der Region deutlich unter dem langjährigen Mittel geblieben. Grundwasser bilde sich aber ausschließlich durch Niederschlag. Hinzu komme, dass die Zahl der bewässerten landwirtschaftlichen Kulturen innerhalb der vergangenen acht Jahre um ein Viertel zugenommen habe. "Für das Jahr 2022 ergibt sich ein Wasserverbrauch von fast 34 Millionen Kubikmetern", so Michael Dvorak von BirdLife. Gleichzeitig werde das Grundwasserangebot für den Bezirk Neusiedl am See im Mittel auf nur 27 Millionen Kubikmeter geschätzt, in sehr trockenen Jahren könne es auch deutlich weniger sein.

Allen Salzlacken droht das Aus

Trockenphasen habe es zwar immer wieder gegeben im Seewinkel, durch die derzeitige Situation drohe möglicherweise aber allen Salzlacken das komplette Aus. Ursprünglich gab es in der Region 140 Lacken, 110 davon seien bereits in den vergangenen 150 Jahren verschwunden.

"Gut die Hälfte des Gewässers ist jetzt so dicht bewachsen, dass der ehemalige Gewässergrund von außen nicht mehr von der Umgebung zu unterscheiden ist. Trotz beinahe durchschnittlicher Niederschläge in den Monaten November bis Jänner konnte die Lange Lacke nicht einen einzigen Tropfen Wasser halten", stellte Dvorak weiters fest.

Rehabilitation des Wasserhaushalts

Oberste Priorität müsse daher die Verbesserung der Grundwassersituation haben. Das kürzlich beschlossene Projekt "Pannonic Salt 2023" mit einer Dotierung von zwölf Millionen Euro sei nun ein erster, zentraler Schritt in Richtung Rehabilitation des Wasserhaushalts im Seewinkel.