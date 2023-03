Zu einem tödlichen Verkehrsunfall mit einem Fußgänger kam es am Dienstag im Gemeindegebiet von Pasching. Dabei übersah ein 42-jähriger Litauer laut Polizei mit seinem Sattelzug im Industriepark bei Wenden einen 62-jähriger Linzer Fußgänger. Der Lkw-Fahrer fuhr mit dem Schwerfahrzeug rückwärts und legte dann wieder den Vorwärtsgang ein. In diesem Moment ging der Fußgänger am Lkw vorbei und wurde überrollt.

Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen.