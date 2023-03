Ein Gepard aus Namibia ist weniger als ein Jahr nach seiner Einführung in Indien gestorben. Das fünfeinhalbjährige Weibchen mit dem Namen Sasha sei im Zusammenhang mit einer Niereninfektion verendet, teilte die zuständige Waldbehörde am Montagabend (Ortszeit) mit. Demnach war das Tier vor gut zwei Monaten auffällig träge im Kuno National Park im Bundesstaat Madhya Pradesh gesehen worden. Sie sei in ein Quarantäne-Gehege gebracht worden. "We will always miss you, Sasha", verlieh der Kuno National Park auf Instagram seiner Trauer Ausdruck.

Dort wurde das Tier in Konsultation mit Experten aus Indien und Südafrika behandelt. Tierärztliche Untersuchungen hätten die Krankheit bestätigt. Der Cheetah Conservation Fund in Namibia schrieb auf Twitter, dass Nierenkrankheiten besonders schädlich für die Tiere sein können.

20 Jahre lang ausgestorben

Sasha war einer von bisher 20 von Afrika nach Indien gebrachten Geparden, mit denen wieder eine Population im Land aufgebaut werden soll. Die Tiere galten rund 70 Jahre lang als ausgestorben – Gründe dafür waren Jagd und Lebensraumverlust. Pläne für eine Wiederansiedlung gibt es in Indien bereits seit Jahrzehnten. Im kommenden Jahrzehnt sollen weitere Tiere von Afrika nach Indien gebracht werden.

Bisher seien vier der ersten acht Geparden, die von Namibia nach Indien gebracht wurden, ausgewildert worden, hieß es. Die drei nun noch verbliebenen seien gesund, aktiv und jagten normal. Die zwölf Geparden des zweiten Transports seien noch in Quarantäne-Gehegen, auch sie seien alle gesund und aktiv.