Auch vier Tage nach dem Ausbruch des ersten großen Waldbrandes des Jahres in Spanien ist das Feuer nicht unter Kontrolle. Starker Wind fachte am Montagabend die Brände in der ostspanischen Provinz Castellón nördlich von Valencia weiter an, wie die Behörden mitteilten. Mehr als 500 Feuerwehrleute sowie 23 Löschflugzeuge und -hubschrauber waren im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen und eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern.

Am Montag wurden drei weitere Dörfer mit insgesamt rund 80 Einwohnern geräumt. Seit Donnerstag wurden in der Region rund 4.300 Hektar Landfläche durch die Flammen zerstört, größtenteils Waldgebiete. Insgesamt 1.800 Menschen mussten ihre Häuser verlassen.

"Wir müssen vorsichtig sein, denn das Feuer ist nach wie vor sehr aktiv", sagte Gabriela Bravo von der Innenbehörde der Region Valencia. "Unser größter Feind ist das Wetter. Es hat in keiner Weise geholfen, der Wind hat das verstärkt."

In der EU hatten die Zerstörungen durch Waldbrände im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Spanien war von den Bränden im vergangenen Jahr am stärksten betroffen: Annähernd 500 Feuer zerstörten 2022 mehr als 300.000 Hektar Land.