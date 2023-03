Ein 18-jähriger Probeführerscheinbesitzer ist am Samstag mit seinem Auto 167 km/h durch eine 70er-Zone in Salzburg gerast. Der Mann wurde mit seinem Wagen von einer Zivilstreife in der Alpenstraße in Richtung Anif gestoppt. Die Beamten nahmen dem 18-Jährigen den Führerschein vorläufig ab und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, berichtete die Polizei.

Weiters haben Polizisten Samstagfrüh in der Salzburger Alpenstraße einen Fahrradfahrer, der eine weitere Person am Gepäckträger transportierte, aufgehalten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 19-jährige Oberösterreicher betrunken und mit einem von ihm kurz vorher im Bereich des Rudolfskais gestohlenen Fahrrad unterwegs war. Der Mann hatte knapp ein Promille Alkohol im Blut. Das Fahrrad wurde vorläufig sichergestellt und der Oberösterreicher wegen des Diebstahles und seiner Alkoholisierung angezeigt.