Der schwedische Möbelriese Ikea ruft das Angelspiel "Blåvingad" aufgrund von möglicher Erstickungsgefahr zurück. Bei dem Produkt, das saisonal verkauft wurde, können sich kleine Nieten lösen, was insbesondere für kleinere Kinder eine Gefahr darstellt. Das Spielzeug sollte nicht mehr benutzt und bei Ikea zurückgegeben werden. Es wird der volle Kaufpreis erstattet. Ein Kaufbeleg ist dazu nicht erforderlich, so das Unternehmen am Dienstag.