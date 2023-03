"Dixies Bar" ist die Absteige für alle Insekten. Quasi das Gegenstück zur berühmten Long Bar im Raffles Hotel in Singapur. Hier trifft sich Wanze Muldoon, seines Zeichens Detektiv, mit allem, was so kreucht und fleucht. Doch irgendwas stimmt nicht im Insektenreich: Insekten verschwinden und niemand weiß warum. Wanze Muldoon, der eigentlich ein Käfer ist, wird in einen Fall hineingezogen, der es in sich hat.

Den Insektenkrimi des britisch-amerikanischen Autors Paul Shipton bringt das Theater WalTzwerk in Kooperation mit dem Stadttheater Klagenfurt zur Aufführung, Regie führt Sarah Rebecca Kühl. Der Orchesterprobenraum des Stadttheaters verwandelt sich dabei in eine Bar, die an ein Schiff erinnert, das noch vor dem Auslaufen aus dem Hafen havarierte: Dort empfängt Barkeeper Dixie (gespielt von Mathias Krispin Bucher) seine Gäste (Bühne von Majda Krivograd). Auch Muldoon hängt dort gerne ab. Schauspieler Christopher Ammann sprang wenige Stunden vor der Premiere am Samstag für den erkrankten Markus Achatz ein. Der Schauspieler zeigt eine bravouröse Leistung: Mit Buch - für das Auswendiglernen des Textes war keine Zeit mehr - spielt er sich durch eine rasante Handlung, ist mal die Bienenkönigin, dann wieder eine Wespe und überzeugt in jeder Rolle. Der aus Eisenkappel stammende Ammann flog aus Hamburg, wo er lebt, für das Stück ein. Der Kärntner, der auch schon in Fernsehserien wie "Soko Kitzbühel" oder "Notruf Hafenkante" mitspielte, zieht alle Register, um dem Publikum spannende 60 Minuten zu bieten. Die wunderbare Musik, gespielt von Mathias Krispin Bucher, unterstützt die an Wendungen reiche Handlung. Assistiert wird Muldoon dabei von Dan Gassinger - denn das Textbuch muss immer wieder einmal von einem an den anderen Ort getragen werden.

Spaß, Spannung und gute Musik - "Die Wanze" bietet stimmige Unterhaltung für die ganze Familie. Umweltkunde inklusive.