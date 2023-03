Der Fall der ermordeten Luise F. (12) hat nicht nur Deutschland schockiert. Nun wurde ein weiterer Fall bekannt, in dem ein Mädchen brutaler Gewalt ausgesetzt war. Eine Gruppe von 14- bis 17-Jährigen soll im schleswig-holsteinischen Heide eine 13-Jährige gequält haben. Das berichtet die „Schleswig-Holsteinische Zeitung“, der ein Video vorliegt, das die Quälerei zeigen soll.

Zwölf Mädchen sollen die Dreizehnjährige über Stunden gequält haben. Als das Mädchen aufstehen will, brüllt eine der Angreiferinnen: „Bleib sitzen, während du mich anflehst. Ich lass' dich nicht so einfach gehen“. Mehrfach wird sie geschlagen - auch ins Gesicht, so der Zeitungsbericht weiter. Die Mutter des Mädchens erzählt der Zeitung, das Video zeige nur einen kurzen Ausschnitt der Tortur, die ihre Tochter erleiden musste. Zigaretten seien in ihrem Gesicht ausgedrückt worden, ihre Haare angezündet.

Passant rettet Dreizehnjährige

Erst ein Passant kann die 13-Jährige schließlich retten. „Die Täterinnen sind abgehauen, als sich ein Polizeiauto mit Blaulicht und Sirene näherte. Meine Tochter flüchtete, wurde dann aber wieder eingeholt. Da war aber schon der Mann, der sah, dass sie Hilfe brauchte", erzählt die Mutter. Ihre Tochter ist immer noch in einer Klinik, „wo sich Ärzte um sie kümmern.“

Die Polizei konnte die Angreiferinnen bereits ermitteln. Auch in Wien wurde gestern ein Fall bekannt, in dem ein Mädchen brutal attackiert wurde, unter anderem wurde gegen ihren Kopf getreten. Auch hier wurde die Tat gefilmt.