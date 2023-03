Spielsucht und Geldnot: Steirischer Polizist von Kollegen festgenommen

Ein steirischer Polizist, der im Bezirk Voitsberg seinen Dienst verrichtete, wurde am Freitag festgenommen. Am Samstag wurde über ihn die U-Haft verhängt. Er soll Geld gestohlen und auch in die eigene Tasche gewirtschaftet haben.