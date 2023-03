Jedes Jahr im Frühjahr kehrt der Kuckuck aus seinem Winterquartier in Afrika zurück nach Österreich. Nach Angaben der Organisation BirdLife Österreich gibt es Hinweise darauf, dass die Vogelart früher als noch vor 20 Jahren hierzulande eintrifft. Eine Ursache dafür könnte der Klimawandel sein. Um das zu klären, sind nun wieder Amateur-Forscher in ganz Österreich gefragt: Sie sollen den ersten gehörten Kuckucksruf auf einer Website melden.

Im vergangenen Jahr gingen rund 2200 Meldungen bei BirdLife Österreich ein. Die ersten Kuckucke riefen ab Ende März.

So wie in fast allen Ländern West- und Mitteleuropas gibt es auch in Österreich immer weniger Kuckucke. Laut Brutvogelmonitoring von BirdLife ist der Bestand in den vergangenen 40 Jahren um ein Drittel zurückgegangen. Als Gründe dafür nannten die Experten den Verlust der Lebensräume und die Abnahme des Nahrungsangebots hat durch den Einsatz von Umweltgiften.