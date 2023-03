Hier was bestellt, dort eine Rechnung bezahlt - und ehe man versieht, ist man im Minus. Aber was tun bei Kreditkartenschulden? Die Antwort liefert das Format "Feelgood Finanzen". In einer mehrteiligen Serie beantwortet Wirtschaftsredakteur Roman Vilgut brennende Fragen zum Thema Finanzen.

Was tun bei Kreditkartenschulden?

Was viele nicht wissen: Alleine durch den Überziehungsrahmen von Bank und Kreditkarte häufen sich die Schulden jährlich. Deshalb ist schnelles Handeln gefragt, wie Vilgut im Video erklärt.