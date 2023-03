Man hätte auch gerne die beiden Personen im TV-Studio gehabt, die an diesem Tag die Debatte bestimmten, erklärte ZiB2-Moderator Armin Wolf am Mittwoch um 22 Uhr und berichtete von den Absagen von Pamela Rendi-Wagner und Hans Peter Doskozil. Die beiden SPÖ-Politiker, deren Führungsanspruch in den nächsten Wochen in einer Mitgliederbefragung geklärt wird, blieben also aus. So lag es an ORF-Analyst und Universitätsprofessor Peter Filzmaier, die Lage zu analysieren. Und er sprach aus, was sich viele Zuschauerinnen und Zuschauer dachten: "Eigentlich hätten jetzt Rendi-Wagner und Doskozil statt mir in die ZiB2 kommen müssen."

Abseits dieses Bonmonts sprach Filzmaier eine Frage an, die seit Mittwoch auch im Raum steht: "Wer weiß, ob es dann die Loyalität gibt, wenn das Ergebnis knapp war?" Hier gibt es das ganze Gespräch zu sehen.