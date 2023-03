Wie viele Personen haben den Klimabonus noch nicht erhalten?

Die reguläre Zustellung von Klimabonus-Briefen ist abgeschlossen. Es gibt nur noch vereinzelt Fälle, wo der Klimabonus bis jetzt noch nicht zugestellt werden konnte. Grund dafür sind in den meisten Fällen Probleme bei der Zustellung des RSa-Briefs, weil der Adressat oder die Adressatin z.B. umgezogen ist. Zudem liegen noch einige Schriftstücke mit Klimabonus-Gutscheinen in Geschäftsstellen der Post, die noch nicht abgeholt wurden.

Müssen Personen, die den Klimabonus bis jetzt noch nicht erhalten haben, selbst aktiv werden?

Alle, die den Klimabonus bzw. die Hinterlegungsnachricht mit einem RSa- oder RSb-Brief bis jetzt noch nicht bekommen haben, rät das Klimaministerium, die Klimabonus-Hotline unter 0800 8000 80 zu kontaktieren. Oder online das Kontaktformular unter klimabonus.gv.at auszufüllen.

Wann können diese Leute mit der Auszahlung des Klima-Bonus rechnen?

Die Auszahlung sollte noch diese Woche erfolgen.

Bis wann will das Ministerium die Auszahlung des Klimabonus abgeschlossen haben?

In der ersten Auszahlungswelle haben rund 8,6 Millionen Menschen den Bonus erhalten, in der zweiten Runde waren es rund 457000 Österreicherinnen und Österreicher. Dort, wo die 500 Euro noch nicht angekommen sind, bemüht sich das Ministerium, die Ursachen möglichst rasch zu ergründen und den Bonus so rasch wie möglich zu überweisen. Alle Informationen dazu finden Sie auf www.klimabonus.gv.at