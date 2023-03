"Nicht auszudenken, wenn Leute im Reisebüro gewesen wären - wir haben hier immer wieder Veranstaltungen", ist Doris Fruhmann noch immer fassungslos. Sie ist die Filialleiterin von Geo Reisen - jenem Grazer Reisebüro in der Hamerlinggasse, in das am Sonntagnachmittag der Pkw einer Frau gekracht ist.

Ratlos ist das dreiköpfige Team auch immer noch darüber, wie das passieren konnte - war die Frau mit ihrem Pkw doch von einem Parkplatz direkt gegenüber gekommen und praktisch ohne Anfahrt und noch dazu über die Bordsteinkante frontal in die Scheibe gefahren.

Die doppelt verglaste Scheibe zersplitterte durch den Aufprall zur Gänze, die Splitter waren meterweit im Geschäftslokal verteilt. Auch zwei große Fernseher, die im Reisebüro aufgestellt waren, wurden zerstört. Noch ist der Schaden nicht beziffert, dass er beträchtlich ist, ist aber offensichtlich.

Wie die Polizei berichtet, war im Auto war eine 79-jährige Frau gesessen, die im Zuge des Ausparkmanövers gegen 15.30 Uhr die Kontrolle über ihren Pkw - offenbar ein Automatik-Auto - verloren haben dürfte. Sie erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen.

Video: Die Zerstörungen im Inneren des Reisebüros

Das Auto wurde von der Berufsfeuerwehr entfernt, die auch die Scheibe notdürftig mit Kartons abdichtete. Das Team des Reisebüros erfuhr noch am Sonntagnachmittag ganz zufällig, was passiert war, und fuhr sofort in die Hamerlinggasse. Ein kurzfristigst organisierter Putztrupp machte das Büro noch am selben Tag wieder benutzbar.

Nicht nur die Scheibe, auch Teile des Interieurs wurden zerstört © privat

Der Schaden wird wohl ein Fall für die Versicherung sein, biss das Schaufenster, eine Spezialanfertigung, wieder eingesetzt wird, dauert es noch. Am Tag danach kann Fruhmann aber schon wieder über den Vorfall lachen - nur dem jetzt scherzhaft kursierendem Gerücht, dass die Grazer Filiale von Geo Reisen nun das "erste Drive-in-Reisebüro Österreichs" ist, erteilt sie lieber eine Absage. Nicht, dass das noch einmal passiert.

Die zerstörte Scheibe wurde notdürftig zugemacht - Doris Fruhmann (links) mit ihren beiden Mitarbeitern David und Celina © Nina Müller

Erst im Jänner krachte Pkw in Shop-Auslage

Erst Mitte Jänner ist in der Grazer Murgasse ein Auto in eine Auslage gekracht. Ein 79-Jähriger - also gleich alt wie die Lenkerin in der Hamerlinggasse - hatte die Kontrolle über sein Auto verloren und zerstörte die Glasscheibe beim Snowboard-Shop Blue Tomato. Dieser Vorfall hatte eine Debatte über Senioren am Steuer befeuert.

Schrecksekunden Mitte Jänner in der Murgasse: Ein Pkw war in die Auslage von "Blue Tomato" gefahren ©

Gleich um die Ecke von der Hamerlinggasse, am Opernring, war im Oktober 2022 ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum gekracht – unmittelbar vor dem Gastgarten des beliebten Operncafés.