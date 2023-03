Spektralfarben

Pink Floyds legendäres Album "The Dark Side Of The Moon" ist 50 Jahre jung

Immerzu mondsüchtig: Wenn ein Album ein halbes Jahrhundert ohne Abstriche überdauert, kann man wohl das Etikett „Kult“ draufpicken. Warum „The Dark Side Of The Moon“ von Pink Floyd meine „Weltscheibe“ ist. Und was Kärnten damit zu tun hat.