Nach der Pleite der US-Bank SVB geht an den Finanzmärkten die Sorge vor weiteren Zusammenbrüchen um. In den USA, aber auch in Großbritannien sorgte der Fall am Wochenende für Krisensitzungen. Es soll verhindert werden, dass die Pleite weitere Firmen in Mitleidenschaft zieht. Die auf die Finanzierung von Technologiefirmen in Kalifornien spezialisierte Bank setzt bereits zahlreiche Start-ups unter Druck, die nun Probleme haben, ihre Mitarbeiter weiterzubezahlen.

In der Nacht auf Montag kündigte die US-Regierung eine Absicherung aller Einlagen bei den Geldhäusern an. Finanzministerin Janet Yellen, Notenbankchef Jerome Powell und die US-Einlagensicherung FDIC gaben am Sonntagabend (Ortszeit) bekannt, alle Einleger der SVB würden vollständig geschützt und könnten ab Montag auf ihr gesamtes Geld zugreifen.

Eine ähnliche Regelung gelte auch für die Signature Bank in New York, die am Sonntag von ihrer staatlichen Zulassungsbehörde geschlossen worden sei. US-Präsident Joe Biden erklärte, die Menschen bräuchten sich um ihre Einlagen nicht zu sorgen. Er kündigte außerdem Konsequenzen für jene an, die die Turbulenzen ausgelöst hätten.

Lösung in Großbritannien

Eine Lösung zeichnet sich für die britische Tochter der Silicon Valley Bank ab: Die britische Großbank HSBC hat die britische Tochter der in Schieflage geratenen SVB übernommen. Die britische Regierung teilte am Montagvormittag mit, die Transaktion sei "von der Bank of England in Absprache mit dem Finanzministerium erleichtert" worden. "Es sind keine Steuergelder beteiligt, und Kundeneinlagen wurden geschützt", hieß es in London weiter. Kommentatoren in London sprachen von einem Erfolg für die Tech-Branche im Land.

"Für Stärke und Sicherheit"

"Der britische Technologiesektor ist weltweit führend und von enormer Bedeutung für die britische Wirtschaft, da er Hunderttausende von Arbeitsplätzen unterstützt", begründete Finanzminister Jeremy Hunt den Schritt. "HSBC ist die größte Bank Europas, und die Kunden von SVB UK sollten sich beruhigt fühlen durch die Stärke und Sicherheit, die dies mit sich bringt." Die erfolgreiche Rettung der britischen SVB-Tochter gilt auch als Erfolg für die konservative Regierung, die zuletzt ihren Ruf für wirtschaftliche Glaubwürdigkeit verspielt hatte.

Die USA wollen sich Finanzministerin Janet Yellen zufolge nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank ohne eine größere Rettungsaktion um Konteninhaber kümmern. Während der Finanzkrise sei der Staat Investoren und Anteilseignern von systemrelevanten Großbanken zur Seite gesprungen, sagte Yellen am Sonntag dem Sender CBS. Die seitdem in Kraft gesetzten Reformen bedeuteten jedoch, dass ein solcher Schritt nicht wiederholt werde. "Aber wir sorgen ums um die Einleger und konzentrieren uns darauf, deren Bedürfnisse zu erfüllen", betonte der US-Finanzminister.

Welche Rolle spielt die Zinspolitik?

Experten machen die starken Zinserhöhungen in den USA mitverantwortlich für die Probleme der SVB. Mit deutlichen Zinserhöhungen haben zuletzt Zentralbanken rund um den Globus versucht, die spätestens seit dem russischen Angriff auf die Ukraine vor einem Jahr sprunghaft gestiegene Inflation einzudämmen. Nach mehr als einem Jahrzehnt mit Nullzinsen zeigen sich nun aber Risse im Finanzsystem. Einige Investoren fürchten, dass sich der plötzliche Kurswechsel jetzt rächt. In den USA hat die Notenbank Fed die Zinsen so stark angehoben wie seit den frühen 1980er-Jahren nicht mehr. Als Nebenwirkungen davon gelten ein Ausverkauf bei Technologieaktien, Turbulenzen bei Kryptowährungen sowie Druck auf amerikanische und britische Immobilienfonds.

Größter Kollaps seit der globalen Finanzkrise von 2008

Die Pleite der Silicon Valley Bank (SVB) mit Sitz in Santa Clara ist der größte Kollaps seit der globalen Finanzkrise von 2008. Das Institut hatte Ende 2022 Vermögenswerte von 209 Milliarden Dollar in der Bilanz und war damit die Nummer 16 der US-Bankenbranche. Bislang leiden vor allem Investoren unter der Pleite, die besonders riskante Wetten eingehen. Das könnte sich aber ändern, befürchten Experten. Bekannte Investoren wie Kyle Bass und Bill Ackman fordern von der Regierung ein schnelles Eingreifen, um zu vermeiden, dass Kunden massenhaft ihre Bankeinlagen abheben wollen. Bei der SVB hatten Kunden an nur einem Tag 42 Milliarden Dollar abgezogen. Die kalifornische Aufsichtsbehörde zog daraufhin am Freitag den Stecker und schloss das Institut.

Wegen der Größe der SVB ist der Kreis möglicher Retter begrenzt. Die Fed und die US-Einlagensicherung FDIC erörtern einem Bericht der Agentur Bloomberg zufolge eine Auffanglösung für Institute, die nun auch unter Druck geraten könnten. So könnte versucht werden, Bankkunden zu beruhigen, um Panik zu vermeiden. Die Fed und die FDIC wollten sich dazu nicht äußern. Das Weiße Haus hatte am Samstag mitgeteilt, US-Präsident Joe Biden habe mit dem kalifornischen Gouverneur Gavin Newsom über die Bank gesprochen.

Beratungen über Vorschuss- und Diskontsätze

Die Fed kündigte für Montag eine Sitzung ihres Gouverneursrats an. Es werde dabei in erster Linie um Vorschuss- und Diskontsätze gehen, so die US-Notenbank am Sonntag. Die Kreditvergabe der Fed über das sogenannte Diskontfenster spielt eine wichtige Rolle bei der Unterstützung der Liquidität und Stabilität des Bankensystems. Durch den einfachen Zugang zu Finanzmitteln hilft es den Geldinstituten laut der Notenbank, ihre Liquiditätsrisiken effizient zu verwalten und Maßnahmen zu vermeiden, die negative Folgen für ihre Kunden haben – insbesondere in Zeiten von Marktstress. Somit unterstützt das Diskontfenster laut der Fed den reibungslosen Kreditfluss an Haushalte und Unternehmen.

In Deutschland "nur kleine Zweigstelle"

In Deutschland gelten Auswirkungen derzeit als begrenzt, auch weil die SVB hierzulande keine Tochtergesellschaft hat. Es gibt nur eine vergleichsweise kleine Zweigstelle. "Wir haben die aktuellen Entwicklungen im Blick und berücksichtigen sie im Rahmen unserer laufenden Aufsicht", teilte die Bonner Finanzaufsichtsbehörde BaFin am Freitag mit.

"So lange, bis etwas kaputtgeht"

In den USA hatte die Fed zuletzt weitere Zinserhöhungen signalisiert. An der Wall Street waren Anleger auch deswegen nervös. Der breit gefasst S&P-500-Index gab in der abgelaufenen Börsenwoche 4,6 Prozent nach. Der sogenannte Volatilitätsindex, an dem sich kurzfristige Ängste abmessen lassen, sprang auf den höchsten Stand seit drei Monaten. Gefragt waren vor allem sichere Anlagen wie zweijährige US-Staatsanleihen. "Die Fed strafft die Zügel normalerweise so lange, bis etwas kaputtgeht", sagte Fondsmanager Jack McIntyre von Brandywine Global. Die SVB war vermutlich anfällig für zu starke Zinsschwankungen und konnte Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen. Andere Banken in den USA bemühten sich zu betonen, ihre Liquiditätslage sei gesichert.

Mehr als 100.000 Jobs in Gefahr?

Mehr als 3500 Firmenchefs und Gründer aus den USA forderten dort die Politik auf, Kundeneinlagen absichern. Sonst seien die Gehaltszahlungen vieler Firmen gefährdet. Mehr als 100.000 Jobs könnten ebenfalls in Gefahr sein. Es brauche eine stärkere Aufsicht und schärfere Kapitalanforderungen an regionale Banken. In Großbritannien schickten mehr als 250 Chefs von Technologiefirmen einen gemeinsamen Brief an die Regierung in London, in dem sie diese zum Eingreifen aufriefen.

Dem Nachrichten-Portal Semafor zufolge wollen Hedgefonds Start-up-Einlagen bei der SVB für 60 bis 80 Prozent des eigentlichen Werts aufkaufen. Das US-Nachrichtenportal Axios berichtete, die SVB habe kurz vor ihrem Kollaps noch Jahresboni ausgezahlt. Berechtigte Mitarbeiter hätten wenige Stunden vor der Schließung ihre Leistungsprämien erhalten. Die Aktien des Instituts hatten am Donnerstag einen Rekord-Tagesverlust verbucht und damit Börsenwerte von rund 80 Milliarden Dollar ausgelöscht.