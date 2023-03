Nelja und Sanin träumen von Europa. Für die beiden Studierenden aus Sarajevo, Bosnien-Herzegowina, bedeutet das aber nicht, ihr Zuhause zu verlassen. "Unser Leben spielt sich hier ab, wir wollen bleiben", sagt die 20-jährige Wirtschaftsstudentin. Studienkollege Sanin nickt. Als im Dezember 2022 die Europäische Union Bosnien zum Beitrittskandidaten machte, spürten sie zum ersten Mal Hoffnung – "es geht voran, langsam, aber es geht".



Das Land mit den vielen Problemen will in die EU. Damit das klappt, ist Unterstützung notwendig. Angesichts der EU-Annäherung reiste Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) mit seinem italienischen Amtskollegen Antonio Tajani am Freitag nach Sarajevo. Sowohl Österreich als auch Italien haben großes Interesse daran, die Stabilisierung Bosniens zu unterstützen und den EU-Beitritt voranzutreiben. "Wir haben gesehen, es gibt keine bleibende Stabilität in Zentraleuropa. Alle Krisen der Region sind auch unsere Krisen", sagt der Außenminister.