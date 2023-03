Wenn zwei Babys identisch aussehen, kann es schon einmal zu Verwechslungen kommen – das musste Sofia Rodriguez nun plötzlich erfahren. Vor ein paar Tagen nahm sie Valentin, einem ihrer beiden Zwillingsbuben, vor dem Schlafengehen das kleine Erkennungsband ab, das er seit der Geburt trug, weil es ihm zu eng geworden war. "Er und Lorenzo" – sein eineiiger Bruder – "trugen unterschiedliche Pyjamas, ich notierte mir, wer welchen trägt", erzählt die Argentinierin auf Twitter.

Doch wie das so ist mit kleinen Erdenbürgern: In der Nacht wurden die Windeln voll, die Pyjamas wurden schmutzig, Mama und Papa mussten die Kleinen wickeln, letztlich schliefen die beiden Babys ohne Pyjamas weiter, weil es recht warm war in der Nacht. Jetzt rätseln Sofia und ihr Mann, gemeinsam mit ihrer Social-Media-Community, wer denn nun wer ist.

Dass sie das doch noch genau herausfindet, ist auch aus medizinischen Gründen wichtig: Die beiden Kinder kamen zu früh auf die Welt und stehen unter ärztlicher Kontrolle. Zudem soll bereits eines der Babys irrtümlicherweise zweimal geimpft worden sein, sagt die Mutter. Auf einer Polizeistation wurden den beiden Zwergerln die Fingerabdrücke genommen, aber nachdem dort noch keine Daten der Kinder auflagen, half dies auch nicht weiter.