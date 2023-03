Bluttat in Grünburg

Tathergang: Opfer wollte sich noch verstecken

Großer Erschütterung herrscht nach der Bluttat in der Gemeinde Grünburg in Oberösterreich. Der mutmaßliche Täter soll auf die Fixverglasung neben der Haustür geschossen haben und so ins Haus eingedrungen sein.