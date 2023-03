Es war die Nacht auf Sonntag, ein Uhr früh, als der mutmaßliche Täter (37) bei der Wohnung des späteren Opfers (43) in Grünburg (Bezirk Kirchdorf in Oberösterreich) angeläutet hat. Der 43-Jährige öffnete die Tür. Er kannte den Mann, es war sein Ex-Schwager, also der Bruder der Mutter seiner Kinder, das berichtet Andreas Pechatschek, der Sprecher der Staatsanwaltschaft Steyr. Es soll zum Streit gekommen sein, es ging um die Obsorge der zwei Kinder. Der 37-Jährige habe befürchtet, dass sein Neffe und seine Nichte wie deren Vater würden. Dann soll er den 40-Jährigen mit einer Faustfeuerwaffe angeschossen und dabei tödlich verletzt haben. Zwei bis drei Schüsse dürften den 43-Jährigen getroffen haben.

Die zwei leiblichen Kinder des Opfers (10 und 12 Jahre alt) waren laut Pechatschek zu dem Zeitpunkt im ersten Stock des Hauses, gemeinsam mit den zwei Kindern von der jetzigen Lebensgefährtin des Mannes. Die Lebensgefährtin soll auch in der Nähe gewesen sein, sie gilt als wichtige Zeugin. Das Opfer war mit der Schwester des mutmaßlichen Täters verheiratet gewesen. Bei der Scheidung wurde gemeinsame Obsorge vereinbart, die Kindern wohnten beim Vater in Grünburg.

37-Jähriger geständig

Gleich nach der Tat flüchtete der 37-jährige mutmaßliche Täter mit seinem Auto. Er fuhr nach Hause in den Bezirk Amstetten in Niederösterreich. An seiner Wohnadresse hat ihn die Polizei dann in den frühen Morgenstunden festgenommen. Die Tatwaffe wurde sichergestellt, heißt es von Heide Klopf von der Pressestelle der Landespolizeidirektion (LPD) Oberösterreich.

Der 37-Jährige wurde am Sonntagvormittag von den Ermittlern einvernommen. "Er zeigt sich umfassend geständig", so Andreas Pechatschek von der Staatsanwaltschaft. Er habe in seiner Einvernahme das Opfer als "Narzisst" bezeichnet. Weitere Ermittlungen und Befragungen sowie ein Obduktionsgutachten sollen bald für mehr Klarheit sorgen. Der 37-Jährige soll am Montag in die Justizanstalt Garsten überstellt werden.