Die ersten Feldhasenbabys sind bereits geboren! Fast täglich erhalten wir Anrufe zu gefundenen Feldhasen.

Aber Achtung: Nicht jedes allein sitzende Hasenbaby ist tatsächlich in Not. Feldhasenmütter legen ihre Jungen über eine größere Fläche verteilt in sogenannten Sassen ab und kommen nur zweimal täglich zurück um sie zu säugen. In der restlichen Zeit sind die kleinen Häschen auf sich allein gestellt.

Feldhasen gehören zu den sogenannten Nestflüchtern und werden bereits mit offenen Augen und der Fähigkeit zu Laufen geboren. Droht Gefahr, können sie sich verstecken. Daher bittet der Österreichische Tierschutzverein alle Tierschützer: "Wenn ihr beim Spaziergang ein geducktes Feldhasenbaby seht, lasst es an Ort und Stelle und greift es auf keinen Fall an. Die jungen Hasen haben keinen Eigengeruch und sind so vor Feinden geschützt. Bereits ein kurzer Kontakt reicht aus, dass sie diesen Schutz verlieren!"

Nur in diesen Fällen würden die süßen Fellnasen tatsächlich Hilfe benötigen:

Offensichtlich verletze Tiere

Jungtiere, die bewegungslos und in Seitenlage auf Wegen oder Straßen liegen

Tiere, die von Katzen oder Hunden gebracht wurden

Häschen die von Krähen, Raben oder Greifvögel attackiert wurden

Jungtiere, die orientierungslos durch die Gegend irren und keine Scheu vor Menschen zeigen

Wenn das Muttertier in direkter Nähe des jungen Hasen tot aufgefunden wurde

Tierschützvereine bitte derzeit Hundebesitzer auch inständig, ihre Hunde im Freiland an der Leine zu führen.