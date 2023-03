Es ist ein gut eingespieltes Duo: die Schweizer Süßigkeit Toblerone und das Matterhorn, der berühmteste und markante Schweizer Berg. Doch jetzt droht dem bekannten Verpackungs-Gespann Ungemach, wie Schweizer Medien heute, Freitag, berichten.

Der Hintergrund: Toblerone wird ab Juli nicht mehr ausschließlich in der Schweiz, sondern auch in der Slowakei, produziert. Das entschied der US-amerikanische Toblerone-Eigentümer Mondelez. Der Schweizer Produktionsstandort in Bern-Brünnen bleibt zwar erhalten und soll sogar ausgebaut werden, die Produktion der kleineren Toblerone-Produkte wandert aber sukzessive nach Bratislava.

Auch neues Logo muss abgesegnet werden

Womit die 1908 von Theodor Tobler und Emil Baumann erfundene Toblerone-Schokolade das Recht verliert, das Matterhorn im Logo zu verwenden. Außerdem wird aus dem Schriftzug "Swiss made" ein "established in Switzerland", da die Schokolade nicht mehr den strengen "Swissness"-Kriterien des Schweizer Instituts für Geistiges Eigentum entspricht.

Mondelez will das Matterhorn-Logo nun übrigens durch ein "modernisiertes und gestrafftes Berglogo, das mit der geometrischen und dreieckigen Ästhetik übereinstimmt" ersetzen. Der Haken daran: Auch das muss vom Institut für Geistiges Eigentum erst abgesegnet werden, da keine zu große Ähnlichkeit mit dem Matterhorn bestehen darf.