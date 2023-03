Mit dem Umstieg auf den Sommerflugplan dünnt die Lufthansa ihr Flugangebot nach Graz deutlich aus. Statt drei täglicher Flüge von Graz nach München wird diese Rotation künftig nur noch einmal am Tag angeboten. Als Gründe für die Kapazitätsreduktion wird der akute Personalmangel in Frankfurt und München angegeben. Die Lufthansa will wohl ähnliche Szenen wie im Vorjahr vermeiden, als es in den Sommermonaten regelmäßig zu Chaos auf den Flughäfen kam.

Ob die Linie dann im Winter wieder auf die bisherigen Rotationen erhöht wird, steht noch nicht fest. Der Flughafen Graz rechnet jedoch damit, dass die Frequenz wieder erhöht werden könne, wenn die Personalknappheit gelöst werden kann.