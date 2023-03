Der Obmann des Verbraucherschutzvereins (VSV) Peter Kolba greift in Zusammenhang mit den Tarifen des Kärntner Energieversorgers Kelag zu einer Wortwahl, die nicht nur der Kelag, sondern auch manchen anderen nicht gefallen dürfte. Er spricht nämlich in einer Aussendung von einer "Tarif-Apartheid", weil die Kelag bei Grundversorgung zwischen Kärntnern und Nicht-Kärntnern unterscheidet. Die unterschiedlichen Tarife gelten seit Kurzem. Für Grundversorgungskunden außerhalb von Kärnten kostet die Kilowattstunde Strom derzeit 17,84 Cent und ab 1. April sogar 32,40 Cent. Der Kelag Strom-Grundversorgungstarif für Kunden mit Anlagen in Kärnten beträgt 13,04 Cent je Kilowattstunde.