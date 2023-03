Pia Zerkhold und Jakob Dusek haben am Donnerstag bei der Snowboard-WM in Bakuriani die Silbermedaille im Cross-Mixed-Bewerb geholt. Das Duo musste sich im großen Finale nur Charlotte Bankes/Huw Nightingale aus Großbritannien geschlagen geben. Bronze ging an Chloe Trespeuch/Merlin Surget aus Frankreich. Für Österreich war es die elfte Medaille bei dieser gemeinsamen WM für Snowboard und Ski-Freestyle in Georgien.

"Mir fällt ein Stein vom Herzen, ich kann es gar nicht glauben. Nach dem Rennen gestern war ich enttäuscht, das hat Selbstvertrauen gekostet. Aber heute habe ich mir gedacht, es ist ein neuer Tag. Ich habe alles gegeben, es ist gut ausgegangen", sagte die 24-jährige Niederösterreicherin. Vor dem Finale habe sich Zerkhold gedacht, mit dem vierten Platz wolle sie nicht heimfahren. "Es war richtig cool mit Jakob, mit dem Weltmeister zu fahren. Da gibt es nichts Besseres."

Ihr engerer Landsmann Dusek hatte am Mittwoch im Einzelbewerb bereits die Goldmedaille gewonnen. "Ich war extrem nervös im Ziel. Ich fahre lieber, als dass ich zuschaue. Das ist Nervenkitzel pur", meinte der 26-Jährige. "Pia ist unglaublich gut gefahren, ich muss meinen Hut ziehen. Sie hat in jedem Lauf wirklich alles gezeigt, hat richtig Gas gegeben, ich bin richtig stolz auf sie." Er sei überglücklich. "Mit zwei Medaillen heimzufahren, ist unglaublich."