Ein herzliches Dankeschön für Ihr Vertrauen, liebe Leser! Wie die aktuellen Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) für das zweite Halbjahr 2022 belegen, ist die Kleine Zeitung in der Steiermark mit einer verkauften Auflage von 179.929 Ausgaben (Durchschnitt von Montag bis Samstag) nach wie vor die klare Nummer eins. Der Abstand zur zweitplatzierten "Kronen Zeitung" beträgt im Schnitt 74.998 Exemplare. Auch in Kärnten ist die Kleine Zeitung mit einer verkauften Auflage von 84.616 Stück weiterhin die beliebteste Tageszeitung; der Abstand zur "Kronen Zeitung" beträgt dort 21.221 Exemplare.

Bundesweit kommt die Kleine Zeitung auf eine durchschnittlich verkaufte Auflage in der Höhe von 264.545 Stück und ist damit die zweitgrößte Verkaufstageszeitung Österreichs.

Hier ein Vergleich: Der "Kurier" folgt auf Platz drei mit 109.231 verkauften Zeitungen. Den "Oberösterreichischen Nachrichten" werden in der neuen ÖAK 95.240 Stück, den "Salzburger Nachrichten" durchschnittlich 62.780 Stück ausgewiesen. "Die Presse" liegt bei 66.101, "Der Standard" bei 48.788 Stück. An der Spitze steht die "Kronen Zeitung" mit 587.988 verkauften Exemplaren – ein Minus von 39.580 Stück gegenüber zweitem Halbjahr 2021.

E-Papers sind im Aufwind – und immer beliebter wird auch das E-Paper der Kleinen Zeitung: 51.358 Stück weist die neue ÖAK aus, eine Steigerung um fast 3000 Exemplare. Gemessen wurde für die von unabhängigen Wirtschaftstreuhändern geprüfte Analyse die Durchschnittsauflage von Juli bis Dezember 2022.





Wie sieht es bei den Wochenblättern aus? "Die ganze Woche" hatte eine verkaufte Auflage von 244.259 Stück, das liegt 11.264 Exemplare unter dem Vergleichswert vom zweiten Halbjahr 2021. "Woman" erholte sich weiter und kam auf 80.465 Stück (plus 5262). 41.266 und damit 2328 Stück mehr weist die ÖAK für "News" aus. Das Nachrichtenmagazin "profil" kommt auf 41.016 verkaufte Exemplare (verlor somit 2019 Stück). "Servus in Stadt & Land" aus dem Hause Red Bull verkaufte sich gegenüber dem zweiten Halbjahr 2021 seltener (97.583, minus 9074).