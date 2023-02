"Wir sind wirklich verzweifelt, wir wissen nicht, was wir tun sollen", sagt eine der rund 200 Medizin-Studentinnen und -studenten der Wiener Privatuni Siegmund Freud (SFU), die seit Monaten in der Luft hängen. Es ist jener Jahrgang, der im Sommer 2023 den Bachelor-Teil des Studiums zwar abschließt, aber nicht im Master weiterstudieren kann: Denn dieser wurde wegen diverser Mängel in einem vernichtenden Gutachten vorerst eingestellt.