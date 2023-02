Bis zu 118 rechtswidrige Klauseln in einem Mietvertrag: Arbeiterkammer fordert verpflichtende, vom Justizministerium ausgearbeitete Muster-Mietverträge. Welche Klauseln verboten sind und wie Mieterinnen und Mieter damit umgehen sollten.

Gesetzwidrige Mietklauseln hätten "offensichtlich System", sagte AK-Wohnrechtsexperte Walter Rosifka bei einem Pressegespräch in Wien. In jedem Mietvertrag fänden sich gesetzwidrige Klauseln. "Krasse Verträge enthalten mehr als 70, im schlimmsten Fall haben wir 118 rechtswidrige Klauseln in einem Mietvertrag gefunden." Die erfolgreichen Klagen und Abmahnungen hätten zwar zu einem besseren Verhalten der betroffenen Vermieter gesorgt. "Aber die Branche geht strukturell mit rechtswidrigen Klauseln in Mietverträgen vor."