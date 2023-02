Dass Australien eines der ersten Länder für ein Abo-Modell bei Facebook ist, dürfte kein Zufall sein. Seit März 2021 müssen Social-Media-Plattformen und Suchmaschinen Lizenzgebühren zahlen, wenn sie Ausschnitte von Presseartikeln anzeigen. Australien war das erste Land, in dem so ein Leistungsschutzrecht aktiv angewendet wurde. Im Vorjahr mussten Facebook, Google und Co. dort umgerechnet 130 Millionen Euro an Verlage bezahlen.