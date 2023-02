Beamte in Amsterdam haben am Montag einen mindestens sieben Tage langen Streik eingeläutet. Betroffen sind auch Stadtreinigung und Müllabfuhr, wie die Verwaltung der niederländischen Hauptstadt am Montag mitteilte.

Die Stadt erwartet vor allem im Zentrum, das von vielen Touristen besucht wird, Probleme mit angehäuftem Müll. Bewohner wurden aufgerufen, in der kommenden Woche keine Abfälle an die Straße zu stellen. Die Gewerkschaften hatten Beamte zu Streiks im ganzen Land aufgerufen. Sie fordern unter anderem eine Lohnerhöhung von zwölf Prozent und einen im Tarifvertrag festgeschriebenen Inflationsausgleich. Die Kommunen haben bisher fünf Prozent mehr Lohn geboten.

In den südlichen Städten Maastricht und 's-Hertogenbosch wollen die Beamten ab Mittwoch streiken. In diesen Karnevalshochburgen werden ebenfalls Müllberge auf den Straßen erwartet, wenn die Feste in der Nacht zum Mittwoch enden. Auch Mitarbeiter des Regionalverkehrs wollen ab Mittwoch die Arbeit niederlegen. Zuvor hatten bereits Beamte in Utrecht, Rotterdam und Den Haag gestreikt.