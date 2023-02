Die US-Polizei hat nach dem Tod des kalifornischen Weihbischofs David O'Connell laut Kathpress Mordermittlungen aufgenommen. Der als Friedensstifter bekannte 69-Jährige war am Wochenende in seinem Haus bei Los Angeles erschossen aufgefunden worden. Am Sonntag bestätigte die Polizeibehörde von Los Angeles County der örtlichen Erzdiözese, dass der Tod O'Connells als Mord untersucht wird. Weitere offizielle Angaben zu etwaigen Hinweisen auf Täter oder Motiv gibt es bisher nicht.

"Wir sind zutiefst erschüttert"

"Wir sind zutiefst erschüttert und traurig über diese Nachricht", erklärte der Erzbischof von Los Angeles, Jose Gomez. "Lassen Sie uns weiter für Bischof Dave und seine Familie beten. Und lasst uns für die Strafverfolgungsbehörden beten, die ihre Ermittlungen zu diesem schrecklichen Verbrechen fortsetzen", so Gomez. Schon bei der Bekanntgabe des plötzlichen Todes seines Weihbischofs hatte Gomez von einem "Schock" gesprochen. "Ich habe keine Worte, um meine Traurigkeit auszudrücken."

In den örtlichen Kirchen wurden am Sonntag Trauergottesdienste für O'Connell abgehalten. In Hacienda Heights legten Nachbarn und Mitglieder der Kirchengemeinde Blumen und Kerzen ab und beteten den Rosenkranz neben den Absperrbändern der Polizei am Tatort. Der ehemalige Bürgermeister von Los Angeles, Eric Garcetti, bezeichnete den getöteten Bischof als "langjährigen Freund". "Diese Stadt hat einen ihrer bewundernswerten Engel verloren", schrieb Garcetti auf Twitter.

O'Connell stammte aus dem irischen Cork und wirkte seit 45 Jahren in der Erzdiözese Los Angeles, seit 2015 als Weihbischof. Für sein soziales Engagement genoss er Wertschätzung in Politik und Gesellschaft. Mehrere Jahre wirkte er im Armenviertel "South Central" als Seelsorger für Schwarze und Latinos und befasste sich besonders mit Einwanderungsthemen. Unter anderem war er Vorsitzender einer Organisation, die aus Mittelamerika eingewanderten Kindern und Familien hilft.

"Schockwellen" im irischen Cork

Der gewaltsame Tod des Weihbischofs löste auch in seiner irischen Heimat große Trauer aus. Die Nachricht habe "Schockwellen" in seiner Heimatdiözese Cork und Ross ausgelöst, erklärte Bischof Fintan Gavin laut Katholischer Nachrichten-Agentur (KNA) am Sonntag. Im Namen der Menschen seiner Diözese wolle er O'Connells Familie sowie dem Erzbischof Gomez von Los Angeles seines Mitgefühls und des Gebets versichern, so der irische Bischof.

Seit der Priesterweihe 1979 habe O'Connell in Los Angeles gewirkt, aber immer eine Verbindung zu Familie und Freunden in Cork gepflegt, wo er regelmäßig zu Besuch gewesen sei, erklärte Gavin. "Wir beten, dass der Herr die vielen Freunde von Bischof David in Cork und in ganz Irland trösten möge." Weihbischof O'Connell habe unermüdlich für Frieden und Harmonie in den Gemeinden gearbeitet.