Am Freitag darf er ausschlafen, der Baumeister, nach dem eine City benannt ist und der oft und einmal im Jahr öffentlichkeitswirksam in die Oper geht. "Gesehen und gesehen werden" lautet das Motto, und wer sich mit den Schönen, Reichen oder wenigstens Mächtigen einlässt, der kann es weit bringen. Zum Beispiel zu einer eigenen Serie auf ATV. Jeder nimmt, was er kriegen kann.