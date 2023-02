Drei Wochen lang hatte sich Vanessa Y. (28) im Vorjahr mit der kleinen Sandy (Name geändert) versteckt, um sie nicht an den Vater in die USA zu verlieren. Dann kam die Polizei, um ihr Kind abzuholen. Seit Vater und Tochter im Juni 2022 ins Flugzeug nach Übersee gestiegen sind, hat die Mutter ihr Kind nicht mehr gesehen. In den nächsten Tagen könnte die Steirerin alles verlieren.