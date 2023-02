Baumeister Richard Lugner präsentiert heute, Mittwoch, seinen Stargast für den Wiener Opernball. Die US-Schauspielerin Jane Fonda wird ihn in diesem Jahr begleiten. Nach einer Pressekonferenz wird Fonda ab 13.00 Uhr in der Lugner City eine Autogrammstunde abhalten. "Sie ist eine tolle Frau und hat viel geschafft", schwärmte der Baumeister im Vorfeld.

Lugner bringt seit 1992 regelmäßig Stargäste in die Oper. Die größten Coups des Baumeisters waren bisher Pamela Anderson (2003), Paris Hilton (2007) und Kim Kardashian (2014). Sein letzter Gast vor der Corona-Pandemie war Ornella Muti.

Jane Fonda erzählte in den ersten Minuten des Pressegespräches von ihren neuen Filmprojekten, die in diesem Jahr erscheinen sollen, darunter der zweite Teil des Kult-Films "Book Club". Sie sprach zudem über ihre Besuche in einigen Kunstmuseen, Fonda zeigt sich sehr begeistert.

Die Schauspielerin scheint sich im Vorfeld nicht gänzlich über den Opernball informiert zu haben. "Ich dachte bis gestern, dass ich in die Oper gehe, doch dann erfuhr ich, dass es sich um einen Opernball handelt." Am Abend des Opernballs soll Fonda auf Bundespräsident Alexander Van der Bellen treffen, auch mehrere Interviews und Fototermine seien bereits eingeplant. Ihre Assitentin wird sie jedoch nicht begleiten, denn sie hätte "kein passendes Kleid".

Auf die Frage einer Journalistin, ob sie denn mit ihrem Gastgeber das Tanzbein schwingen wird, antwortet sie: "Nein, das werde ich nicht. Ich habe zwei künstliche Hüft-, ein künstliches Schulter- und ein künstliches Kniegelenk."

Starke Worte für den Klimaaktivismus

Ganz ernst wird die ehemalige Fitness-Ikone beim Thema Klima. Sie selbst gilt als Klimaaktivistin und kritisiert die Sponsoren des Opernballs. "Betriebe wie die OMV sind kriminell. Solche Firmen töten das Leben von vielen Menschen." Die Schauspielerin würde sich wünschen, dass keine Spenden solcher Firmen mehr akzeptiert werden würden. Sie schätzt auch die Aktionen der "Letzten Generation", die für Aufsehen gesorgt haben. Fonda selbst habe zwei Organisationen, die sich gegen den Klimawandel einsetzen.

Richard Lugner zeigt sich ebenso zufrieden mit seinem heurigen Gast. "Ich bin glücklich. Wir haben uns heute Morgen nett unterhalten."

Die Schauspielerin hätte sich zudem etwas durch die österreichische Küche gekostet, Wiener Schnitzel wäre aber noch nicht dabei gewesen.