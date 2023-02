"Auch fünf Monate nach den Parlamentswahlen halten die Flitterwochen Melonis mit den Italienern an", analysierten politische Beobachter in Rom die Grundbefindlichkeit bei Österreichs Nachbarn. Gemeint waren die wichtigen Regionalwahlen in der Lombardei und im Latium, aus denen die italienische Regierungschefin Giorgia Meloni gestärkt hervorging.