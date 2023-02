Am Samstag soll der 30-jährige Österreicher in einem Wirtschaftspark in London festgenommen worden sein. Er steht unter Terrorverdacht, berichtet die "Daily Mail". Bereits heute soll er dem Gericht in Westminster vorgeführt werden. Er soll einen Anschlag auf ein iranisches Newsportal geplant haben. Die Hintergründe sind aber völlig unklar.