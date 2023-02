Liveticker

Bereits mit der ersten Angriffsserie gehen die Philadelphia Eagles in Führung. Quarterback Jalen Hurts sorgt nach 4:51 Minuten mit einem Sneak für eine 6:0-Führung. Kicker Jake Elliott erhöht per erfolgreichem Extrapunkt auf 7:0. Postwendend gelingt den Kansas City Chiefs der Ausgleich. Quarterback Patrick Mahomes findet Tight End Travis Kelce für den Touchdown. Im Anschluss trifft Harrison Butker den Kick für das 7:7. Mit einem 45-Yard-Pass bedient Hurts seinen Wide Receiver AJ Brown, der den Touchdown macht und so geht Philadelphia zu Beginn des zweiten Viertels wieder in Front. Elliott sorgt mit dem Extrapunkt für das 14:7 für die Eagles. Nach einem Fumble von Hurts schnappt sich Nick Bolton und läuft über 36 Yards in die Endzone zum Touchdown. Nach Butker-Extrapunkt steht es somit 14:14. Prompt macht Hurts seinen Fehler per Vier-Yard-Lauf wieder gut. Elliott trifft den Kick und die Eagles liegen wieder voran - 21:14. Mit der letzten Aktion der ersten Spielhälfte stellt Elliott mit einem 35-Yard-Field-Goal auf 24:14 für die Eagles. In der Halftime Show trat Rihanna auf. Die Show war durchaus gegeben, schwebte die Sängerin doch in das Stadion. Ob die 34-Jährige jedoch auch nur einen Ton live gesungen hat, bleibt die große Frage.

Gleich zu Beginn des dritten Viertels verkürzen die Chiefs. Isiah Pacheco läuft für einen Yard in die Endzone und bringt Kansas City inklusive Extrapunkt von Butker auf 21:24 heran. Auf der anderen Seite verwertet Elliott ein Field Goal aus 32 Yards. Philadelphia erhöht wieder auf 27:21. Nach einem Fünf-Yard-Pass von Mahomes auf Kadarius Toney und dem Extrapunkt von Butker geht Kansas City erstmals in Führung - 28:27. 9:22 Minuten vor Schluss bringt der dritte Touchdown-Pass von Mahomes an diesem Abend - diesmal per Vier-Yard-Pass auf Skyy Moore - den AFC Champion einschließlich des anschließend geglückten Extrapunktversuch mit 35:27 in Führung. Aber die Entscheidung ist noch lange nicht gefallen. Hurts läuft zum dritten Mal in die Endzone für einen Touchdown und übernimmt auch bei der Two-Point-Conversion die Verantwortung - 35:35, und das nur 5:15 Minuten vor Ende.

Ausgangslage

Mit den Kansas City Chiefs und den Philadelphia Eagles stehen sich die beiden besten Mannschaften des Grunddurchganges gegenüber. Die Quarterbacks Patrick Mahomes (Chiefs, 27 Jahre) und Jalen Hurts (Eagles, 24) knacken dabei auch einen Rekord. Niemals zuvor duellierten sich jüngere Spielmacher. Dass die US-Buchmacher allesamt das Team aus Philadelphia als Favoriten ansehen, hat auch mit dem ungewissen Fitnesszustand von Mahomes zu tun, der sich im Spiel gegen die Cincinnati Bengals am Knöchel verletzte. Gegen die historisch starke Defensive der Eagles braucht es aber wohl zwei gesunde Beine, um den dritten Super-Bowl-Titel der Chiefs-Geschichte nach 1970 und 2020 einzufahren. Ein kleiner Vorteil: In den bisherigen 56 Spielen um den Super Bowl gewann 36 Mal das Team mit den weißen Trikots – die Farbe von Kansas City in diesem Jahr.

Fernsehen

In Österreich überträgt Puls 4 zum 14. Mal in Folge den Super Bowl live. Es wird das vorerst letzte Mal sein, weil sich RTL die Fernsehrechte ab der nächsten Saison gesichert hat. Damit heißt es auch Abschied nehmen von den Kult-Kommentatoren Michael Eschlböck und Walter Reiterer, die sich ab 22.25 Uhr zum letzten Mal aus dem TV-Studio melden. In den USA ist das Interesse deutlich höher. Im Vorjahr verfolgten 99 Millionen Zuseher das prestigeträchtige Endspiel an den Fernsehschirmen. Weltweit sehen rund 800 Millionen Menschen zu.

Halftime Show

Nicht nur sportlich zählt der Super Bowl zu einem jährlichen Höhepunkt. Zur Halbzeit sorgen nämlich jedes Jahr Musik-Acts für die mehr oder weniger perfekte Unterhaltung. Nachdem schon u. a. Michael Jackson, U2, The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Madonna, Beyoncé und auch Shakira sowie Jennifer Lopez denkwürdige Auftritte ablieferten, wird heuer erstmals Rihanna für Begeisterung sorgen.

Skurriles

Im Endspiel geht es auch für Wettbegeisterte um viel. Fans können unter anderem auf den Ausgang des Münzwurfs oder die Farbe des Getränks, mit dem der siegreiche Trainer überschüttet wird, wetten. Auch für die TV-Stationen klingelt die Kasse, kostet ein 30-sekündiger Werbespot sieben Millionen US-Dollar. Den Bierkonsum am Super-Bowl-Sonntag in den USA könnte man damit aber nicht finanzieren, werden doch laut Schätzungen 1,4 Milliarden Chickenwings und 15.000 Tonnen Chips gegessen sowie 1,3 Milliarden Liter Bier getrunken. Vielleicht ein Grund, weshalb der Tag nach dem Super Bowl auch als "Super Sick Monday" bezeichnet wird – 13,9 Millionen US-Amerikaner melden sich da bei der Arbeit krank.