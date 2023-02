In Zams in Tirol sind am Samstag zwei Tourengeher von einer Lawine verschüttet worden. Das Lawinenunglück endete glimpflich: Einer der beiden Männer wurde nur teilverschüttet und konnte sich selbstständig aus den Schneemassen befreien, der zweite Verschüttete konnte von anderen Tourengehern innerhalb kürzester Zeit geortet und ausgegraben werden. Beide wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades ins Krankenhaus in Zams gebracht, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Die beiden Tourengeher waren demnach Teil einer dreiköpfigen erfahrenen Gruppe, die am Westhang des Bergwerkskopf aufstiegen. Dabei lösten die Skitourengeher oberhalb ihrer Aufstiegsspur eine rund 60 Meter breite und rund 180 Meter lange Schneebrettlawine aus. Die ersten beiden Wintersportler wurden von der Lawine erfasst und rund 160 Meter mitgerissen. Die dritte Tourengeherin wurde von der Lawine nicht erfasst und verständigte übers Handy die Rettungskräfte. Eine nachfolgende zweite Tourengruppe konnte aus der Entfernung den Lawinenabgang vom Steinkar aus beobachten und ebenfalls zu Hilfe eilen.