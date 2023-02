Dieser Einpark-Service ging daneben. Vor einem Hotel in der australischen Stadt Perth hat der Einparker eines Hotels nicht nur einen, sondern gleich zwei Luxus-Sportwagen eines Milliardärs schwer beschädigt.

Auf einem im Internet verbreiteten Video ist zu sehen, wie der Fahrer am Steuer des einen Lamborghini beim Einfahren in eine Parklücke von hinten in den anderen Lamborghini des gleichen Besitzers kracht. Mitarbeiter des Hotels schlagen entsetzt die Hände über dem Kopf zusammen.

Jeder Lamborghini wird auf einen Wert von etwa 900.000 Australischen Dollar (580.000 Euro) geschätzt. Eine Untersuchung des Vorfalls sei eingeleitet worden, ein Sprecher des Milliardärs sagte der Zeitung "The West Australian": "Das Hotel arbeitet mit uns zusammen, um die Autos zu reparieren und das alles hinter uns zu lassen."