Als sie gerettet wurde, war Baby Aya – was auf Arabisch Wunder bedeutet – immer noch durch ihre Nabelschnur mit ihrer Mutter verbunden. Ihre Mutter, ihr Vater und alle vier ihrer Geschwister starben jedoch bei dem verheerenden Beben in Syrien. Das kleine Mädchen ist schon von Geburt an Waise und befindet sich derzeit im Krankenhaus. Ihr Schicksal ging um die Welt.

Viele Menschen berührte die Geschichte der kleinen Aya, nun melden sich zahlreiche Helfer und wollen das Baby adoptieren. Der Krankenhausleiter Khalid Attiah erklärte der BBC, er habe Dutzende von Anrufen von Menschen aus der ganzen Welt erhalten, die Baby Aya adoptieren wollten.

Doch dafür sei es noch zu früh: "Ich werde jetzt niemandem erlauben, sie zu adoptieren", betont der Krankenhausleiter. Er wolle auf das Eintreffen der entfernten Verwandten des Mädchens warten.