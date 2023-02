"Nie zuvor war die Zukunft so ungewiss", schlägt Lara Abyareth von Fridays for Future Kärnten Alarm. "Viel zu oft wird nur an das Hier und Jetzt gedacht." Das ist auch der einhellige Tenor aller anderen NGOs und Interessensvertretungen, die sich anlässlich der bevorstehenden Landtagswahl zur neu gegründeten Plattform "klimaneutral Kärnten" zusammengeschlossen haben. Gemeinsam fordert man die landesgesetzliche Verankerung der Klimaneutralität bis 2040 und die Festlegung geeigneter Instrumente zur Erreichung dieses Ziels.