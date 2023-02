Emotionale Reaktionen aufs "Aussperren" von Steirern aus dem LKH Tamsweg

"Wir am Land sind Bürger zweiter Klasse": So reagiert "Grenzbürgermeister" Wolfgang Schlick auf die Nachricht, dass Landesklinik Tamsweg keine Steirer mehr aufnehmen will. Für Rotes Kreuz bedeutet diese Regelung wesentlich längere Fahrzeiten.