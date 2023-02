Ins Gymnasium kam er 1989, als die Mauer fiel und das Sowjet-Imperium zerbrach. Es war auch für ihn eine Zeit des Aufbruchs. Sein Soziologie- und Philosophiestudium beendete er 2001, als die Türme in New York fielen. Im Juli übernimmt Milo Rau die Leitung der Wiener Festwochen. Während mitten in Europa ein Krieg tobt. Die Umbrüche im Leben des 46-jährigen Schweizers sind auf eine besondere Weise mit den Umbrüchen in der Welt verbunden. Das ist mit ein Grund, warum seine Poetik immer auch politisch ist.